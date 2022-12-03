Мелитополь, 3 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Рубежи в Запорожской области удерживаются российскими военными, которые готовы пресекать любые попытки прорвать оборону, а также наступать в случае такой необходимости. Об этом 3 декабря сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и посёлки живут, в них работают администрации, школы, больницы», — написал он в своём сообщении.

При этом врио главы региона отметил, что целью ложных сообщений преступного режима Киева о якобы захвате киевскими нацистами освобождённых от них населённых пунктов является желание посеять среди жителей Запорожской области панику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 3 декабря нанесли из РСЗО М142 HIMARS удар по автотранспортному предприятию города Снежного (ДНР)