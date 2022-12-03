Москва, 3 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Работу военных медиков, оказывающих помощь пострадавшим в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, показало Министерство обороны. Кадры опубликованы на сайте ведомства.

mil.ru Военные медики

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«Военнослужащие медотряда специального назначения ЦВО в зоне специальной военной операции организуют медицинское обеспечение и эвакуацию пострадавших мирных жителей», ― рассказали в Минобороны РФ.

Военные медики проводят самые сложные хирургические операции, извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяют киевские боевики. В их распоряжении имеется всё необходимое оборудование, включая мобильные рентгеновские аппараты. Они позволяют провести необходимые обследования перед хирургическим вмешательством.

Хирург медицинского отряда ЦВО Алексей рассказал, что последнее время медики всё чаще сталкиваются с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы.

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«Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей», ― пояснил хирург.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре врачи Валуйской центральной районной больницы в Белгородской области под руководством бригады хирургов из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка провели уникальную операцию военнослужащему. Из груди раненого в зоне СВО сержанта Николая Пасенкова медики извлекли неразорвавшийся боеприпас. Операцию проводили на базе Валуйской ЦРБ, медикам пришлось облачиться в бронежилеты. За уникальную операцию врачи были удостоены наград.