Луганск, , 11:19 — REGNUM В Луганской Народной Республике работает госпиталь, в котором бригада врачей под руководством хирурга из Северной Осетии подполковника Хазби Макоева спасла за время спецоперации более 7 тыс. раненых. У командира 195-го отдельного медицинского батальона большой опыт работы в военных условиях, в 2008 году он участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.

В военном госпитале Mil.ru

Макоев награжден высокими государственными наградами за свою службу — медалью Суворова, орденом Мужества, орденом «За Доблесть» II степени, медалью «За спасение жизни», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РСО-Алании. Есть у командира батальона и две награды ЛНР, которые руководство республики лично вручило ему прямо на передовой, чтобы не отрывать врачей от работы.

Командир медицинской бригады рассказал о выполнении долга его коллегами на видео, размещенном в телеграм-канале минздрава РСО-Алании. По словам Макоева, им приходится работать в сложных условиях, под обстрелами, и при этом ни один из членов его команды ни разу не бросился в укрытие, оставив раненых.

Командир медицинского батальона рассказал о нескольких таких случаях, когда обстрелам подвергался конкретно госпиталь, в операционных выбивало стекла, но его команда надевала каски и бронежилеты и продолжала операцию.

Макоев также рассказал о мужестве российских военнослужащих. Один из них с тяжелыми ранениями просил врачей, чтобы они не тратили на него время и спасали тех, кому еще могут помочь. Однако его не послушались и провели успешную операцию, после которой он остался жить.

Рассказывая о суровых буднях военных медиков, Хазби Макоев поделился и своей мечтой — поехать домой и увидеть сына, которому скоро исполнится один год, а видел его отец всего несколько дней.