Москва, 3 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Россия готова поставлять зерно нуждающимся странам и полностью заместить украинскую продукцию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров в статье для журнала Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Российский дипломат подчеркнул, что Россия готова ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров агро-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции.

«Сегодня с учетом рекордного урожая 2022 года в 152,2 млн тонн мы готовы поставлять зерно наиболее нуждающимся государствам безвозмездно (500 тыс. тонн), а также полностью заместить украинское зерно, которое составляет лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — заявил Олег Озеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред комитета Госдумы по экономике Надежда Школкина («Единая Россия») заявила, что Россия готова поставлять зерно дружественным странам в виде гуманитарной помощи.

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