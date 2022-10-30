Москва, , 11:08 — REGNUM Россия готова поставлять зерно дружественным странам и части его в виде гуманитарном помощи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по экономике Надежда Школкина («Единая Россия»).

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«Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за атаки беспилотников на Севастополь со стороны [киевского режима]. Сделка опасна со всех сторон, и рисковать людьми, грузом невозможно», — сказала Школкина.

Парламентарий напомнила, что Россия при наличии достаточного количества зерна всегда заявляет о готовности поставлять его дружественным странам и даже части его в виде гуманитарной помощи.

«В принципе, поставка зерна за рубеж позволит также снизить давление на внутренний зерновой рынок и тем самым несколько повысить доходность наших сельхозпроизводителей, поможет стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке», — сказала также Школкина.

Россия готова полностью заместить зерно с территории б. УССР на мировом рынка, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. Вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 млн тонн отечественных зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки, привел данные сенатор.