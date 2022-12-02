Вашингтон, 3 декабря, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Американские власти никогда не признают российскими регионы, которые ранее воссоединились с Россией, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 2 декабря на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Он отметил, что речь идет как о территориях, воссоединившихся с РФ в 2014 году, так и о регионах, принятых в состав России после начала специальной военной операции. Прайс подчеркнул, что США четко заявляли о своей позиции.

Представитель Госдепартамента подтвердил слова американского президента Джо Байдена о том, что США готовы к переговорам с Россией, в том числе на высшем уровне, в случае, если российская сторона продемонстрирует «настрой на подлинное урегулирование конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября старший редактор журнала The American Conservative Род Дреер написал, что Киев должен начать переговоры вместо того, чтобы постоянно говорить о «возвращении Крыма», и конфликт на Украине будет продолжаться, пока Запад и киевский режим не откажутся от своих требований.

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