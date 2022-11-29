Редактор газеты в США: вопрос о «возвращении» Крыма Украине — это рецепт вечной эскалации

Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Власти Украины должны начать переговорный процесс, вместо того чтобы постоянно говорить о «возвращении Крыма». Конфликт не завершится, пока Владимир Зеленский и его западные союзники не поймут этого. Об этом заявил старший редактор журнала The American Conservative Род Дреер.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам… Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации», — написал автор.

По мнению Рода Дреера, когда США не стали слушать предостережения о недопустимости вмешательства в дела Ирака, это привело к катастрофе. В данной ситуации Зеленскому надо оставить иллюзии о «возвращении» под контроль Крыма и других территорий и сесть за стол переговоров, пока он «не разрушил Европу экономически или хуже того», советует автор.

Напомним, 28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов назвал очередное заявление киевского режима о «возвращении полуострова» неоригинальным и напомнил, что Украина уже в течение последних восьми лет твердит об этом.