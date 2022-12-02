Москва, 2 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Россия планирует увеличить число сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность российских учреждений, находящихся за рубежом. Соответствующий указ представлен на утверждение президенту России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 декабря на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями ― заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Krokodyl Посольство России в Лондоне

«Подготовлен указ президента об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту [российских загранучреждений]», ― сказал дипломат.

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Он добавил, что документ разработан Министерством иностранных дел России совместно с другими ведомствами. Также, по его словам, завершается работа по разработке первого в истории документа стратегического планирования ― концепции по обеспечению безопасности представительств Российской Федерации за рубежом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 ноября неизвестные два раза пытались напасть на посольство России в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Как заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, полиция пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников.