Москва, , 16:06 — REGNUM В ночь на 12 ноября неизвестные два раза пытались напасть на посольство России в Варшаве. Об этом 17 ноября заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

МИД России Nikita Dezhurny

«В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Полиция пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников», — сказал он.

Также Нечаев отметил, что такого рода ситуация, произошедшая с посольством России в центре Варшавы, тревожна и говорит о грубом нарушении польской стороной обязательств по защите диппредставительств от всякого вторжения или нанесения ущерба.

«Призываем польскую сторону обеспечить безопасность российских дипломатических и консульских миссий в Польше и гарантировать неприкосновенность наших загранучреждений от противоправных посягательств, требуем от компетентных органов Польши расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности», — добавил замглавы департамента информации и печати МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что режим Киева настроен не на прекращение военных действий и перемирие, а на дальнейшую эскалацию конфликта