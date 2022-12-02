Минск, 2 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Новости о выходе Белоруссии из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) являются фейковыми. Об этом сообщило министерство информации Белоруссии в телеграм-канале.

Минобороны.рф Флаги государств СНГ

«В связи с распространением фейковой информации от имени мининформа о якобы выходе Белоруссии из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ министерство информации официально заявляет, что подобных сообщений от ведомства не поступало», — сообщает ведомство.

По заявлению пресс-секретаря Международного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников содружества Нелли Петковой данная фейковая новость появилась на их ресурсе в связи со взломом сайта фонда.

«Гуманитарное партнерство является важнейшим элементом сотрудничества в области международных и межгосударственных отношений. Мининформ ценит членство Белоруссии в МФГС и дорожит взаимодействием в различных социокультурных сферах стран СНГ», — говорится в заявлении мининформа в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что страна взяла курс на интеграцию в Евросоюз, однако это не означает, что стране нужно выходить из СНГ.

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