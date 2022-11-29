Глава МИД Молдавии: выходить из СНГ Кишинев не планирует

Кишинёв, , 17:44 — REGNUM Молдавия взяла курс на интеграцию в Евросоюз, однако, это не означает, что стране нужно выходить из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ) Николай Попеску в интервью, опубликованном 29 ноября порталом NordNews.

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это противоречие носит скорее символический характер. Формальная принадлежность к постсоветскому пространству несёт определённую символическую нагрузку, которая не нравится многим нашим гражданам», — сказал он.

При этом министр отметил, что Кишинёв приостановил участие в мероприятиях СНГ. Таким образом демонстрируется несогласие Молдавии с «тенденциями», которые происходят в Содружестве.

Напомним, Майя Санду стала президентом Молдавии в декабре 2020 года. С тех пор она не посетила ни одного саммита СНГ. В ноябре 2021 года вместо неё в заседании удалённо приняла участие Гаврилица.