МИД РФ: диалог с США возможен при наличии адекватного партнёра в Вашингтоне
В МИД России назвали условие для проведения диалога с США по стратегической стабильности
Москва,
30 ноября 2022, 08:12 — REGNUM В случае наличия в Вашингтоне адекватного партнёра и готовности американской стороны не пересекать «красные линии» Москвы возможен реальный диалог между Россией и США по стратегической стабильности. Об этом 30 ноября заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
МИД РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнёра с другой стороны», — сказал он в интервью РИА Новости.
Также Ермаков уточнил, что в этом случае Соединённые Штаты должны «дозреть» до серьезного разговора на действительно равноправных условиях, который должен базироваться на готовности американской стороны уважать интересы России и не пересекать «красные линии» Москвы в вопросах безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о стремлении США всячески навредить России на всех направлениях.
История вопроса
Отношения России и США являются, по мнению российского МИД, системообразующим фактором в контексте обеспечения глобальной безопасности и стабильности. Но в настоящее время отношения находятся в глубоком кризисе. Поводом для радикального ухудшения отношений стал украинский кризис, во многом спровоцированный американскими дипломатами и политиками, после чего Вашингтон начал поэтапное введение санкций против Москвы. Кроме того, острыми международными проблемами, где интересы России и США не сходятся, стали война в Сирии, иранская ядерная программа, Венесуэла, газопроводы в Европу и т.д. Обвинив Россию в нарушениях, США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности. Одним из примеров огульных, как выразились российские дипломаты, обвинений Москвы стало якобы имевшее место вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.