Анкара, 1 декабря, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Соединенные Штаты призвали Турцию провести «переоценку планов» по проведению наземной операции на севере Сирии, сообщает агентство Аnadolu со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акар.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«США попросили нас провести переоценку. Мы объяснили свою обеспокоенность и попросили сдержать данные нам обещания», — заявил глава Минобороны Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался обсудить с советом безопасности возможное начало наземной операции на севере Сирии.

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