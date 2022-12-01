Президент Турции обсудит с Совбезом возможную наземную операцию на севере Сирии

Анкара, , 11:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с советом безопасности возможное начало наземной операции на севере Сирии, сообщает 1 декабря TRT Haber.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно полученным данным, совет национальной безопасности Турции проведет 1 декабря последнее в этом году заседание. На повестке дня встречи — борьба с терроризмом и возможная наземная операция на севере Сирии, а также вопросы региональной и международной безопасности.

«В ходе заседания будет обсуждаться воздушная операция вооруженных сил Турции на севере Сирии и Ирака «Коготь-меч», в рамках которой продолжаются карательные обстрелы как с воздуха, так и на земле», — уточнил TRT Haber.

Кроме того, на встрече обсудят ситуацию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наземная операция начнётся, когда это будет удобно для обеспечения безопасности южной границы.

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