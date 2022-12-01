Москва, 1 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. За последние сутки киевские боевики попытались пойти в атаку на купянском направлении. Однако их намерения были пресечены российскими военными. Об этом 1 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«На купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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В результате военные киевского режима понесли потери. Было уничтожено более 60 киевских боевиков, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что, опасаясь прорыва обороны российскими войсками, киевские боевики усиливают свои подразделения на краснолиманском и купянском направлениях и «бросают в бой элитные резервы». Так, по его словам, командование ВСУ перебросило в зону ответственности Народной милиции ЛНР аэромобильные 80-ю, 81-ю бригады, 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.