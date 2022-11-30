Танковая атака ВСУ на купянском направлении провалилась
Бойцы ВС РФ нанесли поражение тактической танковой группе ВСУ на купянском направлении
Москва,
30 ноября 2022, 14:43 — REGNUM Бойцы Вооружённых сил (ВС) России отбили атаку тактических групп ВСУ на купянском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, обнародованной 30 ноября.
СВО
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции войск РФ в районе н. п. Новосёловское ЛНР. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 50 военнослужащих ВСУ, боевой машины пехоты, десяти танков, двух бронетранспортёров, самоходной артиллерийской установки и автомобиля.
Читайте ранее в этом сюжете:
В НМ ЛНР сообщили, что Киев готовит попытку провокации в Купянске
Читайте развитие сюжета:
Средства ПВО России сбили восемь реактивных снарядов HIMARS
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.