Глава МИД России: Запад пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ

Москва, , 11:56 — REGNUM Западные страны уже долгое время пытаются осуществить рейдерский захват Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Этим глава внешнеполитического ведомства объяснил «неприглядную линию поведения ОБСЕ».

«Пользуясь арифметическим превосходством в этой организации Запад уже долгие годы пытаются осуществить приватизацию, а, наверное, более правильно сказать ― пытаются осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога», ― указал Лавров.

Ранее по теме: Замглавы МИД РФ Рябков заявил о разрушении ОБСЕ как организации

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ОБСЕ разрушается как организация. По его словам, «она цинично используется узким кругом стран, чтобы преуменьшить важность альтернативных точек зрения на глобальную архитектуру безопасности».

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