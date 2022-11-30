Москва, , 18:30 — REGNUM Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков считает, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разрушается как организация. Об этом политик сообщил в интервью RT.

Сергей Рябков Mid.ru

«ОБСЕ разрушается как организация, она цинично используется узким кругом стран, чтобы преуменьшить важность альтернативных точек зрения на глобальную архитектуру безопасности», — заявил Рябков.

Также замглавы МИД отметил, что Мюнхенскую конференцию по безопасности можно назвать «нелепой». По его словам, формат отрицания альтернативных идей привел к тому, что уровень участия России был снижен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сергей Лавров призвал державы, имеющие в своем арсенале ядерное оружие, избегать любых военных столкновений.

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