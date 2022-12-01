МИД Франции сообщил о начале работы по созданию специального трибунала против России

Париж, , 07:02 — REGNUM Французские власти начали работу по созданию специального трибунала для расследований против России из-за специальной военной операции, объявил журналистам представитель министерства иностранных дел Франции.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам сотрудника ведомства, Париж привлек к этой деятельности правительства других европейских стран, а также представителей киевского режима.

Кроме того, он сообщил, что МИД Франции приветствует подобные расследования со стороны Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и органов правосудия Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября бывший кандидат в президенты Франции, депутат Национального собрания республики Николя Дюпон-Эньян обвинил Владимира Зеленского в стремлении «впутать Европу в войну с Россией».

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