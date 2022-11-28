Экс-кандидат в президенты Франции заявил, что Парижу нужно прекратить поставки оружия Киеву

Париж, , 07:43 — REGNUM Европейский парламент полностью дискредитирует себя, называя Россию государством-спонсором терроризма. По мнению экс-кандидата в президенты Франции, депутата Национального собрания страны Николя Дюпон-Эньян, цель Зеленского — «втянуть Европу в войну с Россией».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дюпон-Эньян в интервью Sputnik сказал, что Парижу необходимо прекратить поставки оружия Киеву. По его мнению, Зеленский «жертвует собственным народом, хочет втянуть Европу в Третью мировую войну против России». Депутат назвал лидера укронацистов «опасным» человеком.

Депутат считает, что Западу стоит пойти на мирное соглашение с Россией, а Франции нужно «сохранить независимость в суждениях, стать арбитром и предложить свои услуги, чтобы действительно восстановить мир».

Как сообщало ИА REGNUM, в случае прихода Дональда Трампа к власти в США в 2024 году Запад может перестать оказывать помощь киевскому режиму. Такое предположение в интервью Welt сделал британский историк, специалист по России Орландо Файджес.