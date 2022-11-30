Германия и Норвегия просят НАТО помочь в мониторинге подводной инфраструкторы

Берлин, , 19:48 — REGNUM Германия и Норвегия просят помощи НАТО в мониторинге подводной инфраструктуры, сообщает Reuters.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны попросят НАТО создать координационный офис для защиты подводной инфраструктуры в свете нападений на сеть газопроводов «Северный поток», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стоере.

По словам немецкого канцлера, никто не должен думать, что атаки на критическую инфраструктуру Европы должны оставаться без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, целенаправленная диверсия могла привести к падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках газопровода «Северный поток».

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