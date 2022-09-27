Берлин, , 09:32 — REGNUM Целенаправленная диверсия могла привести к падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках газопровода «Северный поток». Об этом 26 сентября сообщила немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Диверсия eristoff

По данным издания, по этим фактам было начаты расследования с участием федеральных органов безопасности ФРГ.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — заявил один из источников, отметив, что в этом случае всё свидетельствует против совпадения.

При этом источники указали, что возможная диверсия в этой ситуации является не тривиальной, так как её можно совершить с использованием сил спецназа, таких как водолазы или подводная лодка.

Также отмечается, что указанную диверсию, по первоначальным предположениям, могли провести киевские боевики или связанные с ними силы, при этом рассматриваются и другие варианты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тысячи зданий школ и ПТУ в Румынии будут отключены от центрального и стационарного отопления из-за отсутствия энергоносителей.