Депутат Госдумы Луговой предложил арестовать счета иноагентов

Москва, , 19:19 — REGNUM Арестовывать счета иностранных агентов предложил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо арестовать счета иноагентов, перекрыв возможность получения прибыли от торговли товарами и услугами в России. Закрыть лавочки всевозможных бутиков обуви, косметики и одежды, спа и косметологии, т. д. и т.п.», — отметил Луговой в телеграм-канале.

Читайте также: В Минюсте России назвали условия признания Пугачёвой иноагентом

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять пакет поправок в законопроект об иностранных агентах. Предлагается внести корреспондирующие поправки в ряд действующих законов, чтобы обеспечить вступление в силу с 1 декабря 2022 года базового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Иноагентов отстраняют от организации публичных мероприятий, они не смогут преподавать и «просвещать», их оградят от работы с детьми, перекроют доступ к органам власти — ни избираться, ни состоять на госслужбе. Не допустят их и к службе в органах закона и порядка, отметил Луговой.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума запретит иноагентам работать в правоохранительных органах