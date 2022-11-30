Uniper через суд потребует от Газпрома возмещения €11,6 млрд убытков

Берлин, , 17:15 — REGNUM Германская энергетическая компания Uniper, которая потерпела убытки от недопоставок газа из России, намерена подать в суд на Газпром. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе импортёра газа.

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«Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром экспорт» (GPE) в международном арбитражном суде», ―говорится в сообщении.

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Как заявил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах, в ходе судебного разбирательства, которое состоится в Стокгольме, Uniper потребует возмещения убытков, понесённых компанией в связи с объёмами газа, которые GPE не поставила с июня.

Отмечается, что в результате сокращения компания была вынуждена закупать дополнительные объёмы газа по более высокой цене, чтобы продолжать выполнять свои обязательства перед клиентами. Речь идёт, по оценкам Uniper, о сумме убытков в 11,6 млрд евро.

В Uniper также приняли решение «максимально дистанцироваться» от их российской «дочки» Unipro.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае польская компания PGNiG потребовала от Газпрома и «Газпром экспорт» выплаты процентов по $1,5 млрд переплаты за поставки в 2014–2020 годах.