Варшава, , 11:42 — REGNUM Польская компания PGNiG потребовала от Газпрома и «Газпром экспорт» выплаты процентов по $1,5 млрд переплаты за поставки в 2014–2020 годах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет польской госкомпании.

Флаг Польши Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«31 марта 2022 года PGNiG S. A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S. A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа Газпрома на обращение в арбитраж», — говорится в документе.

В 2015 году PGNiG инициировала разбирательство против Газпрома, в котором польская компания требовала пересмотреть цену на газ, который поставлялся по контракту 1996 года.

В 2020 году Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа по газопроводу «Ямал-Европ» ретроактивно с 1 ноября 2014 года. Российская госкорпорация в 2020 году выплатила присужденные судом $1,606 млрд с учетом процентов.

Вместе с тем решение суда о ретроактивном изменении формулы цены с нефтяной привязки на биржевой индекс сыграло в пользу Газпрома, поскольку в конце 2020 года и 2021 году цены на газ начала расти.