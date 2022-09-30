Москва, , 11:09 — REGNUM Одним из последствий снижения в РФ инвестиций в недвижимость станет замораживание дорогостоящих проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Основными последствиями падения инвестиций в недвижимость будут замораживание наиболее дорогостоящих проектов в секторе коммерческой недвижимости и снижение объемов ввода коммерческой недвижимости в диапазоне 5-6%, — сказал Хачатурян. — В секторе строительства жилья стоит ожидать усиления тренда к максимальному снижению издержек, удешевлению проектов жилой застройки и ориентации на сектор ИЖС при одновременном снижении объемов ввода жилой недвижимости в диапазоне 2-3,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в РФ суммарное падение инвестиций в недвижимость может составить 10-11%.

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