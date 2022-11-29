Москва, 29 ноября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Судебная система России в последние годы развивается «достаточно энергично», так должно продолжиться и в дальнейшем. Об этом 29 ноября на встрече с председателем Верховного суда Александром Лебедевым заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Хочу выразить надежду […], что наша судебная система, во главе которой Верховный суд и Конституционный суд, будет дальше развиваться ― так, как это было в последние годы», ― сказал глава государства.

Он также надеется, что российская судебная система будет удовлетворять требованиям граждан России «о защите интересов государства, самих граждан, их прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности», а также в политической и экономической сферах.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём обращении к делегатам X Всероссийского съезда судей заявил, что проблемы, с которыми сталкивается Россия в настоящем, не могут являться оправданием для некачественной работы судов и следствия. Глава государства подчеркнул, что поверхностное отношение или обвинительный подход в работе недопустимы.

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Напомним, в Государственном Кремлёвском дворце 29 ноября стартовал юбилейный X Всероссийский съезд судей. Мероприятие приурочено к 100-летию Верховного суда России.

На съезд судей собрались свыше 800 делегатов, представителей судебной системы РФ. Обычно такие съезды проводятся раз в четыре года, и очередной должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие дважды откладывалось.