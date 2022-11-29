Путин: права и свободы российских граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы

Москва, , 14:03 — REGNUM Права и свободы граждан России гарантированы российской Конституцией и потому являются незыблемыми. Об этом 29 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Всероссийском съезде судей.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как указал российский лидер, вызовы и угрозы, с которыми в данный момент сталкивается Россия, не могут быть оправданием для поверхностного или же обвинительного подхода в ходе проведения судебных разбирательств, а также других процессуальных действий — следственных и иных.

«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает компании «АвтоВАЗ» приобрести 100% акций российского банка альянса Renault-Nissan-Mitsubishi (АО «РН банк»).