Путин: права и свободы российских граждан должны быть незыблемы
Путин: права и свободы российских граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы
Москва,
29 ноября 2022, 14:03 — REGNUM Права и свободы граждан России гарантированы российской Конституцией и потому являются незыблемыми. Об этом 29 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Всероссийском съезде судей.
Владимир Путин
Kremlin.ru
Как указал российский лидер, вызовы и угрозы, с которыми в данный момент сталкивается Россия, не могут быть оправданием для поверхностного или же обвинительного подхода в ходе проведения судебных разбирательств, а также других процессуальных действий — следственных и иных.
«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать», — сказал Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает компании «АвтоВАЗ» приобрести 100% акций российского банка альянса Renault-Nissan-Mitsubishi (АО «РН банк»).
История вопроса
Правосудие осуществляется только специальным государственным органом – судом. Судебная система, - это совокупность судов, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.
Согласно Конституции Российской Федерации судебная власть представляет собой одну из трёх независимых ветвей власти.
Высшим судебным органом является Верховный суд, который рассматривает дела в кассационном и апелляционном порядке, а в некоторых случаях и как суд первой инстанции. Он осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции (в том числе военных), обобщает судебную практику и даёт разъяснения по правоприменительным вопросам.
Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие по гражданским, уголовным и административным делам. Как правило, дела рассматриваются районными судами, вышестоящие суды рассматривают дела в кассационном и апелляционном порядке. Для некоторых категорий гражданских и уголовных дел в России в 2002 годы булл учреждён институт мировых судей.
Дела о преступлениях, совершённых военнослужащими, рассматривают военные суды. Экономические споры между субъектами хозяйствования, или между субъектами хозяйствования и госорганами рассматривают арбитражные суды.
Дела о соответствии Конституции РФ нормативных и правоприменительных актов государственных органов и органов местного самоуправления рассматривают Конституционный суд РФ и конституционные суды субъектов федерации.