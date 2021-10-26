Москва, , 13:21 — REGNUM В Москве сотрудникам уголовного розыска удалось найти пропавшую 81-летнюю актрису, народную артистку РСФСР Светлану Светличную, сообщает 26 октября «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Не виноватая я!» Цитата из х/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1969. СССР

Собеседник агентства уточнил, что Светличная жива и здорова, с ней всё в порядке, и в настоящее время она принимает участие в съёмках телепередачи.

Знаменитая актриса Светлана Светличная с 21 октября перестала выходить на связь с родственниками.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» искали пропавшую в Москве актрису, народную артистку РСФСР Светлану Светличную.