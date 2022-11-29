Катар не может поставлять Германии желаемые объемы СПГ — госминистр по делам энергетики

Доха, , 18:31 — REGNUM Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил о невозможности поставлять в Германию желаемые объемы сжиженного природного газа (СПГ), в частности, из-за того, что в ФРГ нет нужной инфраструктуры, сообщает газета Bild.

Катар Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам госминистра по делам энергетики Катара, объемы поставок СПГ в рамках сделки соответствуют 3% потребления газа в Германии. Пока что в Германии нет терминала по приему СПГ, новый ещё строится.

Катар, по заявлению Саада бен Шарида аль-Кааби, не в состоянии быстро помочь Германии с газоснабжением.

«Мы поставим столько, сколько получим заказов», — пояснил Саад бен Шарида аль-Кааби.

Кроме того, Катар активно занимается созданием «самого большого флота» для экспорта газа, инвестировав €20 млрд. По прогнозам, Катар стремится повысить производство СПГ с 77 до 126 млн тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Катар подписал долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию.

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