Доха, 29 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Катар подписал долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию, сообщает Qatar News Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Компания Qatar Energy подписала контракт сроком на 15 лет с американской фирмой ConocoPhillips на поставки сжиженного природного газа в Германию, начиная с 2026 года. Согласно контракту, Германия получит около двух млн тонн газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом 2023 году жители Германии будут ощутимо больше платить за электроэнергию. Повышение стоимости электричества ожидается резким и массовым.

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