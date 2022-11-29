Загреб, 29 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Депутаты Сабора (парламента) Хорватии должны поддержать участие Загреба в программе военной помощи ЕС Киеву и проголосовать за обучение военных киевского режима на хорватской территории. С таким призывом к парламентариям 29 ноября обратился премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

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Он подчеркнул, что такое решение «единственно правильное и возможное», а также «соответствует морали, международному праву и защищает хорватские интересы».

«По-другому бы было аморально и неправильно», ― указал он в сообщении в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Евросоюз запустил работу тренировочной миссии для киевских боевиков. В рамках миссии планируется обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку тысяч военных ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны.

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Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос главы минобороны страны Марио Банозича на проведение обучения боевиков ВСУ.

В офисе главы государства заявили, что, в соответствии с конституцией, у министра обороны нет полномочий инициировать такой запрос. Кроме того, Банозич не указал, чем именно боевики ВСУ будут заниматься в Хорватии, описав лишь в общих чертах задачи миссии Евросоюза.