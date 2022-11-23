Президент Хорватии отклонил запрос министра обороны на обучение в стране боевиков ВСУ

Загреб, , 12:27 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос главы минобороны страны Марио Банозича на проведение обучения боевиков ВСУ, сообщает агентство Синьхуа.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Ранее министр обороны Хорватии направил Милановичу письмо с соответствующей просьбой.

«В офисе президента заявили, что в соответствии с конституцией, у министра обороны нет полномочий инициировать такой запрос. Это может сделать только президент, правительство или парламент», — пишет агентство.

Кроме того, отмечает агентство, в своем письме Банозич не указал, чем именно боевики ВСУ будут заниматься в Хорватии, описав лишь в общих чертах задачи миссии Евросоюза.