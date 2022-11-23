Хорватия отказалась проводить обучение боевиков ВСУ
Президент Хорватии отклонил запрос министра обороны на обучение в стране боевиков ВСУ
Загреб,
23 ноября 2022, 12:27 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос главы минобороны страны Марио Банозича на проведение обучения боевиков ВСУ, сообщает агентство Синьхуа.
ВСУ
U.S. Army Europe Images
Ранее министр обороны Хорватии направил Милановичу письмо с соответствующей просьбой.
«В офисе президента заявили, что в соответствии с конституцией, у министра обороны нет полномочий инициировать такой запрос. Это может сделать только президент, правительство или парламент», — пишет агентство.
Кроме того, отмечает агентство, в своем письме Банозич не указал, чем именно боевики ВСУ будут заниматься в Хорватии, описав лишь в общих чертах задачи миссии Евросоюза.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.