Bloomberg: прокуратура Франции заинтересовалась приобретением дочерью Керимова вилл на Ривьере

Париж, , 14:40 — REGNUM Команда прокуроров Франции изучает, каким образом дочь российского миллиардера, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова стала владелицей нескольких роскошных вилл на Ривьере, и кто является конечным бенефициаром. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться неназванными, сообщает агентство Bloomberg.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Уточняется, что расследование финансовых потоков, которые позволили Гульнаре Керимовой «приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на мысе Антиб», ведёт подразделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью и известное как Junalco. Издание напоминает, что вопрос о путях приобретения вилл вставал несколько лет назад в ходе дела об отмывании денег, возбуждённого в Ницце.

Отмечается, что это подразделение опирается на июньский отчёт французского ведомства по борьбе с отмыванием денег (Tracfin). Согласно документу, Керимова якобы потратила на приобретение структуры собственности $279 млн. При этом французское расследовательское издания Mediapart утверждает, что большую часть средств якобы предоставил при этом брат Керимовой Саид.

Никита Сычёв, адвокат, представляющий интересы Керимовых, «отмёл любые попытки вернуть семью в поле внимания французского законодательства, предположив, что смена владельца недвижимости хорошо известна французским властям». Он пояснил, что упомянутый отчёт Tracfin касается «реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября минфин США ввёл санкции в отношении членов семьи сенатора от Дагестана миллиардера Сулеймана Керимова. Сам он находится под санкциями США ещё с 2018 года. Новые санкции наложены на зарубежные активы родственников сенатора, в том числе его супруги, двух дочерей, сына и племянника. Так, под ограничения попали четыре французские фирмы, занимающиеся недвижимостью, которые якобы принадлежат дочери сенатора Гульнаре Керимовой.

Кроме того, руководитель этих компаний гражданка Швейцарии Лорин Катц тоже попала под санкции. Помимо этого, санкции введены против племянника Керимова Наримана Гаджиева, которого в минфине США назвали «основным финансовым посредником Керимова».