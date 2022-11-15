Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Минфин США ввел санкции в отношении членов семьи сенатора от Дагестана миллиардера Сулеймана Керимова. Сам он находится под санкциями США еще с 2018 года. Ему запрещен въезд в страну. Новые санкции наложены на зарубежные активы родственников сенатора, в том числе его супруги, двух дочерей, сына и племянника, говорится в документе управления по контролю за иностранными активами минфина США.

Сулейман Керимов Скриншот страницы ntv.ru

В частности, под ограничения попали четыре французские фирмы, занимающиеся недвижимостью, которые якобы принадлежат дочери сенатора Гульнаре Керимовой, пишет РБК. Руководитель этих компаний гражданка Швейцарии Лорин Катц тоже попала под санкции. Помимо этого, санкции введены против племянника Керимова Наримана Гаджиева, которого в минфине США назвали «основным финансовым посредником Керимова».

Как сообщало ИА REGNUM, минфин США в апреле 2022 года внес сенатора Керимова в санкционный список, в котором, кроме него, были еще 38 российских бизнесменов и компаний. Летом 2022 года США ввели ограничения против базирующейся в штате Делавэр трастовой компании Heritage Trust, стоимость которой превышает $1 млрд. По данным Reuters, сенатор Сулейман Керимов якобы владеет долей в этой компании.