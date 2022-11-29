Берлин, 29 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Ничего хорошо ограничение цен на нефть из России для стран Евросоюза не сулит. Если такие меры будут окончательно согласованы ЕС и государствами G7, то фактически это станет отказом от принципов рыночной экономики. Об этом сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

Kalypso Nikolaidis Флаг ЕС

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«Собираясь ограничить цены, ЕС расширяет свою санкционную политику и тем самым — экономическую войну против России. Он прощается с рыночной экономикой, свободной мировой торговлей и рациональной внешней политикой», ― пояснил ТАСС парламентарий.

Он уверен, что подобными действиями Евросоюз, и в частности Германия, вредят самим себе, а эффект для России не будет таким уж существенным.

«Россия будет продавать свою нефть другим странам, например Индии», ― отметил депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 ноября переговоры в Европейском союзе по введению потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Большинство государств поддержали введение максимального уровня в 65–70 долларов за баррель, против высказались Польша и страны Прибалтики, посчитавшие цену слишком высокой.

25 ноября переговоры по поводу потолка цен на российскую нефть на фоне сохраняющихся разногласий также были отложены дипломатами стран — членов Евросоюза.