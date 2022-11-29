Reuters: страны Евросоюза не смогли договориться об уровне потолка цен на нефть из России

Брюссель, , 08:53 — REGNUM Об уровне потолка цен на нефть из России не смогли договориться страны Европейского союза (ЕС). Об этом 28 ноября сообщило агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что страны ЕС не смогли достичь договоренности из-за позиции Польши, считающей, чтобы вводимый потолок цен на российскую нефть был более жестким, нежели ранее согласованный странами «Группы семи» (G7).

«Сделки нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой», — заявил агентству один из дипломатов ЕС.

При этом отмечается, что если страны ЕС не сумеют договориться по этому вопросу, то с 5 декабря в силу вступит введённое шестым пакетом антироссийских санкций сообщества нефтяное эмбарго.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась ниже 51,96 долларов США за баррель.