Гавана, 29 ноября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Самая низкая за последние 40 лет явка была зафиксирована в ходе муниципальных выборов на Кубе, которые прошли в стране 27 ноября, сообщается на сайте кубинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

GregMontani Флаг Кубы

По информации ведомства, в голосовании приняли участие 69% зарегистрированных избирателей, чего не было с 1981 года. При этом в 2017 году явка на выборы президента республики составляла 89%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте суд Кубы приговорил еще 12 участников массовых беспорядков в республике, которые вспыхнули в июле 2021 года. Подсудимые получили различные тюремные сроки.

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