Гавана, , 10:17 — REGNUM Ещё 12 участников массовых беспорядков на Кубе в июле 2021 года получили тюремные сроки. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Кубы.

Протесты. Куба Цитата из видео на YouTube

«Суд с полным соблюдением гарантий и прав, в соответствии с доказательствами, полученными в ходе устного судебного разбирательства, признал 12 подсудимых ответственными <…> за следующие преступления, которые были совершены сознательно и добровольно: саботаж, нарушение общественного порядка, нападение, грабеж с применением насилия или запугивания», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что все 12 человек получили от пяти до 17 лет тюрьмы.

В январе 2022 года к уголовной ответственности были привлечены 790 участников массовых беспорядков.