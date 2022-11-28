Токио, 28 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Расходы на обороны в Японии будут увеличены более чем в два раза от нынешних затрат на эти цели. Об этом 28 ноября заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Читайте также: Премьер Японии заявил о планах кардинально увеличить военный бюджет

Поручение увеличить общие расходы на оборону в 2027 финансовом году примерно до 2% от валового внутреннего продукта Кисида дал министру финансов Сюнъити Судзуки и министру обороны Ясукадзу Хамаде (ВВП) в ходе совещания.

Отмечается, что в будущем основное внимание будет уделяться конкретным масштабам увеличения и финансовым ресурсам. В настоящее время военные расходы Японии составляют около 1,24% ВВП.

Кисида добавил, что к концу года намерен принять единое решение об обеспечении расходов и доходов по оборонному бюджету, в связи с чем министры должны вести обсуждение этого вопроса в правящей партии.

Читайте также: В Японии увеличат расходы на оборону

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы Япония последовательно наращивает оборонный бюджет, доведя его в текущем финансовом году до рекордных 5,37 трлн иен (более $40 млрд), что составляет около 1% ВВП.