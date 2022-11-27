Японские власти намерены ежегодно расходовать на оборону более 2% ВВП

Токио, , 06:44 — REGNUM На повышение обороноспособности правительство Японии в ближайшие пять лет планирует потратить свыше 40 трлн иен (более 290 млрд долларов). Об этом 27 ноября пишет японская газета Yomiuri.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье утверждается, что в настоящее время соответствующий план находится на рассмотрении. Ежегодно власти Японии планируют расходовать на оборону более 2% ВВП.

На 2023 год минобороны страны планирует запросить бюджет в размере более 5,59 трлн иен (около $40 млрд). При одобрении запроса военные расходы Токио возрастут более чем на 4% по сравнению в 2022 годом. При этом по многим пунктам в запрошенном бюджете отсутствуют конкретные суммы. Итоговый размер военных ассигнований в результате возрастёт ещё на 1 трлн иен и превысит отметку в 6,5 трлн иен ($45 млрд). Эти средства будут направлены на разработку и массовое производство ракет повышенной дальности, ударных беспилотников, а также новых средств ПРО.

Напомним, минобороны Японии уже имеет контракты с компаниями, готовыми предоставлять свои гражданские суда для военных нужд. На случай возможного конфликта в районе Тайваня власти страны намерены привлекать ещё больше судов.

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