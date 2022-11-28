Самарская область, 27 января, 2005, 17:20 — ИА Регнум. Сегодня днем у представителя самарского завода им. Тарасова похитили 30. млн. руб. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе ГУВД, нападение произошло около завода. Джип похитителей преградил дорогу заводской "Газели" и машине охраны, и неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Один из представителей завода скончался на месте. Преступники забрали деньги и скрылись. Спустя час их джип был обнаружен сгоревшим недалеко от места нападения. Операция по задержанию преступников пока результатов не дала.