Донецк, 28 ноября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима понесли на угледарском направлении серьёзные потери. Об этом 28 ноября рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Гроб

Как указал врио главы ДНР, ранее киевские нацисты провели неудачные попытки контратак в направлении населённых пунктов Павловка и Шевченко, которые были успешно отбиты союзными войсками.

«Противник понес очень серьезные потери», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в настоящее время союзные силы ведут бои в центре города Марьинка.