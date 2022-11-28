Китай продлит режим отмены повышенных пошлин на товары из США
В Китае режим отмены повышенных пошлин на американские товары продлят до конца мая
Пекин,
28 ноября 2022, 13:05 — REGNUM Власти Китая решили продлить до конца мая 2023 года режим отмены повышенных пошлин на американские товары, сообщает Минфин Китая.
Китай
Иван Шилов © ИА REGNUM
«С 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года не будут взиматься дополнительные пошлины на американские товары», — говорится в заявлении ведомства Китая.
К товарам, освобожденным от дополнительных пошлин, относятся, детали от беспилотных летательных аппаратов, широкий перечень приборов и специализированного оборудования, насосы, смазочные материалы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай возложил на США ответственность за текущее состояние китайско-американских отношений.
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История вопроса
Новости и аналитика о взаимоотношениях двух крупнейших экономик мира. Фактически речь идет о конкуренции между сверхдержавой и ее главного соперника, стремящегося в ближайшие десятилетия превзойти нынешнего мирового лидера.
Руководство США обеспокоено усилением роли Китая в мире в целом и экономике США в частности. Отдельное недовольство американских политиков вызывает рост торгового дисбаланса в торговом обороте с КНР.
Попытки президента Трампа исправить ситуацию, вводя пошлины на китайские товары являются одним из факторов, осложняющим отношения двух стран. Эксперты оценивают ситуауию на середину 2019 года как «торговую войну».
На фоне нарастающих противоречий в США нарастает волна шпиономании. Помимо «russian hackers» теперь в Штатах ищут следы и китайских.
В качестве контрмер усилению Китая США пытаются ослабить Поднебесную, стремясь накалить ситуацию на ее периферии, либо внутри страны. Также США прикладывают значительные усилия по нейтрализации китайской экспансии в Африке, Латинской Америке и иных регионах мира.