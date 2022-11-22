В КНР возложили на США ответственность за состояние двусторонних отношений
Министр обороны КНР: ответственность за состояние отношений США и Китая лежит на Вашингтоне
Пномпень,
22 ноября 2022, 10:05 — REGNUM Ответственность за текущее состояние китайско-американских отношений лежит на Соединенных Штатах, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.
США и Китай
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вместе с тем он отметил, что Китай придает большое значение развитию отношения с США, однако Вашингтон должен уважать ключевые интересы КНР. Фэнхэ добавил, что речь в том числе идет о тайваньской проблеме.
Глава минобороны КНР добавил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях двух стран, которую нельзя пересекать. Он также подчеркнул, что вооруженные силы КНР способны обеспечить объединение страны.
История вопроса
Тайвань стал независимым государством после поражения партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши китайским коммунистам во главе с Мао Цзэдуном в гражданской войне в 1949 году и закреплении на острове. До 1971 года представлял Китай в ООН, однако затем уступил это место КНР. В 1979 году США признали КНР и заключили с ним дипломатические отношения. В этом же году США принимают закон об отношениях с Тайванем, которые с этих пор развиваются «полуофициально».
С 1992 года начинает действовать «Политика одного Китая», согласно которой в мире может существовать лишь одно китайское государство. Страны, заключившие отношений с Тайванем, автоматически разрывают отношения с КНР и наоборот.
Постепенно, по мере того как материковый Китай начал набирать политическую и экономическую мощь и все громче заявлять о претензиях на Тайвань как свою неотъемлемую часть, США стали использовать остров для сдерживания КНР, поставляя вооружения и оказывая дипломатическую поддержку, проводя военные маневры и натравливая на КНР своих партнеров по НАТО. Согласно новой стратегии НАТО, Китай признан «системным вызовом» западному (американскому) господству, что привело к небывалому обострению ситуации вокруг Тайваня.