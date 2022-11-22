Министр обороны КНР: ответственность за состояние отношений США и Китая лежит на Вашингтоне

Пномпень, , 10:05 — REGNUM Ответственность за текущее состояние китайско-американских отношений лежит на Соединенных Штатах, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем он отметил, что Китай придает большое значение развитию отношения с США, однако Вашингтон должен уважать ключевые интересы КНР. Фэнхэ добавил, что речь в том числе идет о тайваньской проблеме.

Глава минобороны КНР добавил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях двух стран, которую нельзя пересекать. Он также подчеркнул, что вооруженные силы КНР способны обеспечить объединение страны.