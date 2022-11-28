Москва, 28 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В результате ледяного дождя и сильного ветра на прошлой неделе в семи регионах Центрального и Приволжского федеральных округов без электричества остались более 970 населённых пунктов, в которых проживает свыше 226 тысяч человек. Об этом 28 ноября рассказали в пресс-службе МЧС России.

(сс) CWitte Без света

«В семи субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов произошли нарушения электроснабжения в более 970 населённых пунктах с населением свыше 226 тысяч человек», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Также он уточнил, что для восстановления подачи электроэнергии в Нижегородской и Курской областях участвовали бригады специалистов из 16 российских регионов, и добавил, что в данный момент в одном муниципальном образовании Нижегородской области света нет у порядка тысячи человек и аварийно-восстановительные работы должны быть закончены к вечеру 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что казахский президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана рассмотреть возможность возвращения в собственность страны проблемных энергетических активов.