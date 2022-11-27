Вашингтон, 28 ноября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Во время рабочей поездки на остров Нантакет президент Джо Байден заглянул в окно магазина, увидев там девочек. Его поступок сочла странным сотрудница DC Patriot Минди Робинсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Дети, увидев президента, сделали селфи. На фото американский лидер выглядит пугающе, считает журналистка.

«Как в фильме ужасов», кто-нибудь, спасите детей», — отметила Минди Робинсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее негативную реакцию американцев вызвала шутка президента США Джозефа Байдена о прохождении им регулярного медицинского осмотра. Некоторые пользователи сети интернет посоветовали ему «проверить голову, а не тело».