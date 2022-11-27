Тверь, 28 ноября, 2022, 00:01 — ИА Регнум. За штурвалом вертолёта Robinson потерпевшим крушение под Тверью, находился 54-летний Александр Курылёв. Об этом сообщил телеграм-канал 112.

Icemanwcs Разбившийся вертолёт

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Воздушное судно упало 27 ноября возле посёлка Вязовец в Тверской области. В вертолёте находились два человека, оба скончались на месте.

Идёт расследование авиапроисшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября также разбился вертолёт в восточной части Южной Кореи. На борту находились два пассажира, оба, скорее всего, погибли.