Под Тверью разбился вертолёт Robinson с двумя людьми на борту
Тверь, 27 ноября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Вертолёт Robinson потерпел крушение под Тверью. На его борту находились два человека, сообщил телеграм-канал 112.
Alan Radecki
Вертолет Robinson
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Вертолёт разбился недалеко от посёлка Вязовец. На месте скончались пилот и пассажир.
Компетентные органы устанавливают причины крушения вертолёта.
Как сообщало ИА REGNUM, в восточной части Южной Кореи 27 ноября разбился вертолёт.