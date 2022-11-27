Тверь, 27 ноября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Вертолёт Robinson потерпел крушение под Тверью. На его борту находились два человека, сообщил телеграм-канал 112.

Alan Radecki Вертолет Robinson

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Вертолёт разбился недалеко от посёлка Вязовец. На месте скончались пилот и пассажир.

Компетентные органы устанавливают причины крушения вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, в восточной части Южной Кореи 27 ноября разбился вертолёт.