В Южной Корее потерпел крушение вертолёт
Вертолёт разбился в Южной Корее
Янъян, Южная Корея,
27 ноября 2022, 06:16 — REGNUM В восточной части Южной Кореи разбился вертолёт. Об этом 27 ноября сообщает агентство Yonhap.
Уточняется, что инцидент произошел в уезде Янъян провинции Канвондо. Более подробные данные об авиапроисшествии не приводятся.
Известно, что на борту находились два пассажира. По предварительной информации, они погибли.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября вертолёт разбился на юге Италии, погибли пассажиры и пилот воздушного судна. Установлено, что борт вылетел с островов Тремити у берегов южной области Апулия. Туристы прибыли туда накануне и не смогли вернуться в тот же день из-за неблагоприятных погодных условий.
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История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.